Guatemala promueve turismo en áreas protegidas durante Semana Santa

Mar 26, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Rubén Jocol.

Guatemala destaca por su riqueza natural, cultural e histórica, posicionándose como uno de los países más biodiversos de la región. En un territorio de 108,889 kilómetros cuadrados convergen volcanes, selvas, playas, humedales y sitios arqueológicos con miles de años de historia.

En ese contexto, el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), administrado por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), resguarda actualmente 341 áreas protegidas que abarcan más del 32% del territorio nacional. De estas, 63 cuentan con condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades turísticas.

Estas áreas no solo conservan una importante muestra de biodiversidad, sino también patrimonio cultural e histórico del país. Entre los destinos más representativos se encuentran el Parque Nacional Tikal, el Lago de Atitlán, el Parque Nacional Río Dulce, el Volcán de Pacaya y el Monumento Natural Semuc Champey.

El CONAP impulsa el turismo bajo un enfoque sostenible, con el objetivo de generar beneficios económicos para las comunidades locales, al tiempo que se protege el entorno natural. Este modelo busca equilibrar la conservación con el desarrollo turístico.

Como parte de esta estrategia, el SIGAP ha establecido cinco rutas turísticas: Mundo Maya, Caribe Verde, Aventura en la Selva, Volcanes, Paisajes y Cultura, y Montaña y Playa, facilitando así la planificación de los visitantes.

Las autoridades resaltan que las áreas protegidas también brindan servicios ecosistémicos esenciales y resguardan especies de flora y fauna, muchas en peligro de extinción, además de incluir sitios reconocidos a nivel internacional.

Finalmente, el CONAP hace un llamado a la población a practicar un turismo responsable durante la Semana Santa, recomendando no dejar basura, no alimentar a la fauna silvestre, no extraer recursos naturales y seguir las indicaciones del personal encargado, con el fin de preservar estos espacios para futuras generaciones.