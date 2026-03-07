Guatemala conmemora el Día Internacional en Memoria de los Policías Caídos en Acto de Servicio

Mar 7, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.



Cada 7 de marzo, el país rinde tributo a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, honrando su sacrificio por la seguridad ciudadana.

En una fecha marcada por la solemnidad y el respeto, Guatemala se une este sábado a la conmemoración del Día Internacional en Memoria de los Policías Caídos en Acto de Servicio.

La efeméride busca reconocer la valentía de los hombres y mujeres de la Policía Nacional Civil (PNC) que han entregado su vida en el ejercicio de sus funciones.

Desde las distintas sedes policiales y el Ministerio de Gobernación, se han dedicado momentos de reflexión y honras fúnebres simbólicas para recordar el legado de quienes fallecieron protegiendo la integridad de la población.

Un homenaje al sacrificio



Esta fecha no solo representa un acto oficial, sino un recordatorio del riesgo constante que enfrentan las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común:

Vocación de servicio: Se exalta el compromiso de los agentes que, al portar el uniforme, asumen la responsabilidad de resguardar el orden público bajo cualquier circunstancia.

Respaldo a las familias: El homenaje también se extiende a los familiares de los agentes caídos, quienes enfrentan el impacto social y humano de estas pérdidas.

Dignificación policial: Organizaciones civiles y autoridades coinciden en que la mejor forma de honrar su memoria es fortalecer la institucionalidad y las condiciones de trabajo de quienes siguen en la línea de servicio.