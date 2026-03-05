Guardia de seguridad privada capturado por seis casos de violación en Escuintla

Mar 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron a un presunto violador en serie durante un operativo realizado en el Puerto San José, Escuintla.

El detenido fue identificado como Juan “N”, de 21 años, quien laboraba como guardia de seguridad privada y tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de violación con agravación de la pena, emitida el 4 de marzo.

Durante la diligencia, las autoridades le incautaron una escopeta sin documentación legal. Además, fiscales embalaron una pistola calibre 9 milímetros y dos teléfonos celulares que serán analizados como parte del proceso de investigación.

De acuerdo con las investigaciones y denuncias presentadas, el sospechoso habría cometido al menos seis agresiones. Según los reportes, cuando se encontraba uniformado y portando un arma de fuego, amenazaba a sus víctimas para abusar sexualmente de ellas y robarles sus pertenencias.

Las autoridades indicaron que los hechos habrían ocurrido entre noviembre de 2025 y febrero de este año, y las diligencias continúan para fortalecer el caso.