Golpe al ciberdelito en Quetzaltenango: MP captura a tres personas vinculadas a red de «Phishing» y lavado de dinero

Abr 8, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos y Rubén Jocol|

Este miércoles la Fiscalía contra Delitos Transnacionales del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) desarticulan una estructura que operaba bajo engaños digitales en Quetzaltenango.

En una serie de allanamientos en la cabecera departamental de Quetzaltenango fueron detenidos Marta R., Marcos J. y Pablo M.

En una operación coordinada para frenar el avance de las estafas digitales el MP, a través de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, ejecutó este miércoles una serie de operativos de alto impacto en diversos inmuebles de Quetzaltenango. Las diligencias tenían como objetivo principal desmantelar una red dedicada al «phishing» —suplantación de entidades de confianza— y al blanqueo de capitales.

El Operativo: Rastros digitales y financieros

Bajo la supervisión del fiscal regional metropolitano, las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos, inspecciones y secuestro de evidencia clave. El seguimiento a este fenómeno criminal permitió identificar a los presuntos responsables de captar fondos de manera ilícita mediante engaños en la red.

Como resultado del operativo, se reporta la captura de Marta R, Marcos J y Pablo M. Los tres detenidos están sindicados de los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos. Tras su detención, fueron trasladados a los juzgados correspondientes para iniciar su proceso legal.

¿Cómo operaba la red? (El fenómeno del «Phishing»)

Según las investigaciones preliminares, los implicados utilizaban técnicas de «phishing», las cuales consisten en el envío de correos electrónicos, mensajes o enlaces falsos que suplantan la identidad de instituciones financieras para robar datos confidenciales (como contraseñas y números de tarjeta) de sus víctimas.

Una vez obtenido el acceso a las cuentas, el dinero era desviado hacia otras cuentas bancarias para intentar «limpiar» el capital, lo que constituye el delito de lavado de dinero.

Dato clave: Los operativos permitieron el secuestro de evidencia física y digital que será fundamental para determinar el alcance total de las estafas realizadas por este grupo en el occidente del país.

Consejos de seguridad para prevenir el «phishing»:

➡️ Nunca compartas contraseñas: Ningún banco te pedirá tus claves por correo o mensaje.

➡️ Verifica el remitente: Revisa minuciosamente la dirección de correo antes de hacer clic en cualquier enlace.

➡️ Usa verificación de dos pasos: Activa siempre esta capa extra de seguridad en tus aplicaciones bancarias.