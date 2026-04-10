Golpe a la extorsión: 420 capturas en 2026 tras detención de presunto delincuente en Xela

Abr 10, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

Investigadores de DIPANDA capturaron en la zona 3 de Quetzaltenango a un hombre requerido por la justicia de Baja Verapaz. Con este arresto, las fuerzas de seguridad alcanzan una cifra histórica de detenciones por este delito en lo que va del año.







QUETZALTENANGO — La lucha contra el desarrollo criminal de las pandillas sumó un nuevo éxito en el occidente del país. Agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) hicieron efectiva una orden de captura en la zona 3 de la ciudad altense, reforzando la operatividad del Plan Nacional contra la Extorsión.



El caso: De Quetzaltenango a Baja Verapaz

El detenido fue identificado como Henry “N”, de 35 años. Según el reporte policial, sobre él pesaba una orden de aprehensión por el delito de extorsión, emitida el pasado 24 de marzo por un juzgado de Salamá, Baja Verapaz.



La captura evidencia la capacidad de coordinación interdepartamental de la PNC, localizando a individuos que intentan evadir la justicia desplazándose a diferentes regiones del país.



Este operativo no es un hecho aislado. La detención de Henry «N» marca un hito estadístico en las estrategias de seguridad ciudadana de este año:

Total de capturas: 420 presuntos extorsionistas han sido puestos a disposición de los tribunales en lo que va del 2026.



Estrategia: Los resultados se atribuyen a operativos de inteligencia, allanamientos y seguimientos estratégicos en puntos críticos del país.

La denuncia: La herramienta más potente





Las autoridades de la PNC enfatizan que estas 420 capturas tienen un denominador común: la valentía de las víctimas al denunciar. La denuncia inmediata agiliza los tiempos de respuesta y permite operativos de flagrancia o capturas por orden judicial como la ocurrida en Xela.



¿Es víctima de extorsión? No guarde silencio. El Ministerio de Gobernación pone a su disposición líneas seguras y confidenciales:



110: Emergencias PNC.

1574: Línea contra la Extorsión de DIPANDA (Atención especializada).