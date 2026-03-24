Gobierno de Guatemala anuncia medidas para frenar alza en combustible y pide subsidio

Mar 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Portada |

Por Osmar Toc |

Este martes el Gobierno de Guatemala anunció acciones para evitar que continúe el aumento en los precios de los combustibles, en medio de la crisis internacional por el encarecimiento del petróleo. Además, urgió al Congreso de la República a aprobar subsidios que permitan mitigar el impacto en la población.

Durante la conferencia «La Ronda GT», el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, indicó que el país enfrenta un contexto global «complejo», lo que incide directamente en la economía nacional.

Entre las medidas, destacó la eliminación de costos portuarios innecesarios en el ingreso de combustibles. Esta disposición ya se aplica en Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla con el fin de agilizar la atención a buques y evitar retrasos que encarezcan los precios.