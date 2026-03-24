Gobierno de Guatemala activa plan de choque ante el alza de combustibles

Mar 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Ante la escalada internacional en los precios de los hidrocarburos, el Gobierno de Guatemala, liderado por el presidente Bernardo Arévalo y el Ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, ha oficializado su respaldo a una serie de iniciativas legislativas y administrativas diseñadas para proteger la economía de los hogares guatemaltecos.

La estrategia gubernamental busca mitigar el impacto inflacionario sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas, priorizando el apoyo directo a los sectores más vulnerables.

EJE 1: Eficiencia en la cadena de suministros

Para reducir los costos operativos que encarecen el combustible antes de llegar a la gasolinera, el Ejecutivo ha implementado medidas logísticas inmediatas:

➡️ Prioridad en Puertos: Se han eliminado costos portuarios innecesarios y se ha agilizado la atención de buques tanque en Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla.

➡️ Descarga acelerada: Al reducir los tiempos de espera de los buques en el litoral, se evita que los recargos por demora se trasladen al precio final del consumidor.

EJE 2: Agenda Legislativa de Urgencia

El Ejecutivo respalda plenamente las propuestas de la bancada oficial en el Congreso, las cuales se centran en beneficios temporales y focalizados:

➡️ Ley de Apoyo Social al Diésel: Una reducción temporal en el precio del combustible que mueve el transporte de carga y pasajeros.

➡️ Subsidio al Gas Propano: Continuidad en el apoyo para el consumo de gas cilindro, vital en la cocina de las familias guatemaltecas.

➡️ Fomento al Trabajo: Iniciativas que buscan fortalecer el ingreso familiar mediante la creación de empleo digno.

EJE 3: Vigilancia del Mercado

Para asegurar que el alivio llegue realmente al ciudadano, el Ministerio de Economía ha intensificado el monitoreo nacional. El objetivo es detectar y sancionar cualquier intento de especulación o abuso en el mercado local, garantizando que las bajas en costos portuarios se reflejen en las estaciones de servicio.

➡️ La postura oficial: «El alza es un fenómeno internacional. En lugar de reducir impuestos —lo que debilitaría el presupuesto para salud y educación— proponemos medidas temporales de apoyo directo», destaca la comunicación gubernamental.