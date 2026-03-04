Gobernador de Totonicapán aclara pago retroactivo en su salario

Mar 4, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Edgar Domínguez.

Pablo Pedro Yax Toyom asumió como Gobernador Departamental de Totonicapán el 29 de octubre de 2025, tras ser designado por el presidente de la República, Bernardo Arévalo.

Según informó la Gobernación, debido a procesos administrativos internos, se efectuó el pago retroactivo correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, por un total de Q54,340.00, monto que —aseguran— se realizó conforme a la normativa vigente que regula las remuneraciones de funcionarios públicos.

Las autoridades departamentales reiteraron su compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública, subrayando que el procedimiento responde a ajustes administrativos derivados de la fecha en que asumió el cargo.