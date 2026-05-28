PNC desbarata narcolaboratorio en San Marcos

May 28, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este jueves, en un operativo los agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), del Ministerio Público (MP) y del Ejército de Guatemala desarticulan de un narcolaboratorio en la aldea Zanjón, San Lorenzo, San Marcos, donde fueron capturadas ocho personas, incautaron armas de fuego, droga, vehículos y dinero.

«La acción se desarrolló en seguimiento a una investigación que permitió ubicar el inmueble donde los presuntos responsables fabricaban y almacenaban cocaína. Al momento del operativo, los implicados intentaron huir, pero fueron neutralizados y capturados», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Los detenidos son: Edy “N”, de 55 años; Alejandro “N”, 35; Luis “N”, 30; Benilzon “N”, 28; Byron “N”, 41; Ludwing “N”, 48; César “N”, 34, e Irma “N”, 66, quien fue trasladada bajo custodia a un centro asistencial por quebrantos de salud.

Durante la inspección localizaron equipo utilizado para la producción de droga, entre ellos, 12 microondas, 7 pesas digitales, 2 prensadoras hidráulicas, 2 máquinas para hacer paquetes, diferentes mecanismos y químicos para fabricar la cocaína.

«Se contabilizaron 117 kilos de cocaína, también 3 caballos los cuales fueron entregados a las autoridades encargados de cuidarlos. Cabe resaltar que al momento de inspeccionar otros dos domicilios cercanos al narcolaboratorio se localizaron 14 fusiles, 4 pistolas, 43 cargadores para fusil, 10 cargadores para pistola y 1,346 municiones de diferentes calibres, todas estas de manera ilegal», indica la PNC.

Las autoridades embalaron 19 teléfonos, 9 radios portátiles y 4 memorias USB, los cuales serán intervenidos para fortalecer las acciones policiales, también localizaron 26 mil 787 dólares americanos y Q74 mil 461.00, 81 pesos mexicanos y por último en el interior de un vehículo se localizaron dentro de un costal varios paquetes de dólares y al finalizar de contarlos la cifra asciende a 136 mil 024 dólares los cuales se presumen que son de la venta de la droga.

Incautaron 6 microbuses, 12 motocicletas y 14 vehículos. Los tres inmuebles quedaron sellados por el MP.

Esta es otra operación que permite impactar otra estructura criminal que operaba en zona fronteriza con México.

Información y fotografías PNC