Fuerte presencia policial en el HRO tras recaptura de alias “El Inquieto”

Mar 13, 2026

Con información de Rubén Jocol.

Un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) se mantiene en el área de emergencia del Hospital Regional de Occidente (HRO), en Quetzaltenango, luego de la recaptura de José Carmelo Sinaí Ortiz, conocido con el alias de “El Inquieto”.

Según información preliminar de las autoridades, el detenido resultó herido durante un intercambio de disparos con agentes de la PNC, por lo que fue trasladado al centro asistencial, donde permanece en sala de operaciones debido a un impacto de proyectil de arma de fuego.

Durante el enfrentamiento también dos agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos. Uno de los policías presenta una lesión en el área del pómulo, mientras que otro sufrió heridas en la espalda, por lo que ambos reciben atención médica.

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, una vez que el detenido sea estabilizado se prevé su traslado hacia la ciudad capital, donde continuará el proceso correspondiente bajo custodia policial.