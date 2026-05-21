Fuego consume vehículo pesado en la zona 1 de Quetzaltenango

May 21, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Por Osmar Toc |

Este jueves un incendio dentro de un parqueo consumió un vehículo del transporte pesado, en la diagonal 12, zona 1 de Quetzaltenango. Bomberos Voluntarios de la Subestación Campo Escuela acudieron al lugar para sofocar las llamas.

Por causas que aún se desconocen, las llamas consumieron la unidad, por ello, elementos bomberiles trabajaron para controlar y sofocar el siniestro.

En la emergencia participaron la motobomba 37 y la unidad de abastecimiento 1177, evitando que el fuego se propagara a otros sectores.