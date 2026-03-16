Frustran intento de fuga en Pavoncito y localizan caletas con teléfonos y armas en Renovación 1

Mar 15, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que, como parte de acciones realizadas durante el Estado de Prevención decretado por el Gobierno de Guatemala, se logró frustrar un intento de fuga en el Centro de Reinstauración Constitucional Pavoncito y localizar tres caletas con objetos ilícitos en el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación 1.

Según el informe, la alerta fue generada por inteligencia penitenciaria, derivada del trabajo de la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria y la Inspectoría General del Régimen Penitenciario, lo que permitió detectar que un privado de libertad en Pavoncito planificaba escapar durante un traslado hacia juzgados.

Tras una requisa inmediata en el sector donde se encontraba recluido, las autoridades incautaron un teléfono celular que contenía evidencia de la planificación, dispositivo que quedó en manos de las autoridades para la investigación correspondiente.

En otro operativo, realizado de manera interinstitucional con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, se localizaron tres caletas dentro del centro carcelario Renovación 1, donde se incautaron al menos 52 teléfonos celulares y tres armas de fuego.

Las autoridades indicaron que en el sector de aislamiento de contenedores-celda, donde permanecen recluidos cabecillas de pandillas, no se localizaron ilícitos durante la requisa, lo que —según la DGSP— refleja la efectividad de los controles implementados en esa área.

Por los objetos ilegales hallados en otros sectores del centro carcelario, la DGSP informó que se consignó a autoridades y guardias de turno, además de presentar las denuncias penales correspondientes para que se investigue el ingreso de estos artículos prohibidos a la prisión.

El director general del Sistema Penitenciario, Jorge López Dellachiessa, reiteró que la institución mantiene habilitada la línea de denuncias 1533, a través de la cual la población puede reportar de forma anónima y confidencial cualquier actividad irregular relacionada con los centros de detención del país.