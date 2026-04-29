Fortalecen atención a víctimas con expo interinstitucional en Quetzaltenango

Abr 29, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este miércoles el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Regional de Occidente, desarrolla una expo interinstitucional en Quetzaltenango con el objetivo de acercar los servicios de atención a la población y fortalecer la confianza ciudadana.

La fiscal regional, Miriam Barrios, explicó que la actividad denominada «Conociendo nuestras instituciones» reúne a más de 50 entidades que integran la red de derivación, encargada de brindar apoyo a víctimas de delitos, especialmente, a niños, niñas, adolescentes y mujeres.

🔴 EXPO INTERINSTITUCIONAL | La Fiscal Regional del @MPguatemala, Miriam Barrios, informa de la expo interinstitucional en el Centro Histórico, zona 1 de #Quetzaltenango.



Vía Osmar Toc#Stereo100Noticias pic.twitter.com/3QyYv0FtRA — Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 29, 2026

Durante la jornada, las instituciones participantes dieron a conocer los servicios que ofrecen, desde la recepción de denuncias hasta la atención médica y psicológica, con el fin de orientar a la población sobre el acompañamiento disponible en todo el proceso.

Barrios destacó que esta es la segunda edición de la actividad impulsada por el MP, subrayando la importancia de generar espacios que permitan a la ciudadanía conocer las funciones de cada institución y facilitar el acceso a la justicia en el departamento.