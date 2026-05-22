Feria de Orientación Vocacional en el Centro Intercultural de Quetzaltenango

Por Fredy López |

Este viernes con el objetivo de brindar herramientas clave para la toma de decisiones académicas y profesionales, se desarrolla la Feria de Orientación Vocacional en las instalaciones del Centro Intercultural y Deportivo de Quetzaltenango (Cideq), en la zona 3 de Xela, un evento diseñado para estudiantes quienes están por culminar el ciclo diversificado.

La delegada departamental del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve), Vivian Rodas, detalló que esta actividad se desarrolla en un esfuerzo conjunto con la oenegé JoLu de Guatemala, además de contar con la participación de, aproximadamente, 10 universidades y dos instituciones técnicas, sumando un total de 12 entidades educativas que exponen su oferta académica.

«Sabemos que para los jóvenes es muy importante tener ya en específico qué es lo que quieren estudiar y cómo van a pasar el resto de su vida saliendo del diversificado. Para nosotros es muy importante darles esta orientación para que realmente puedan estar satisfechos con lo que hacen y entiendan que, a partir de ahora, las decisiones las toman ellos y son vitales para marcar su futuro», explicó Rodas.

Amplia participación y expectativas

Para la jornada de este día, las autoridades organizadoras estiman la afluencia de más de 500 jóvenes provenientes de diversos centros educativos de la región durante la mañana. Asimismo, se informó que por la tarde se mantendrá un espacio abierto para todo público, permitiendo que padres y cualquier persona interesada se acerque a conocer el abanico de oportunidades que ofrecen las universidades participantes.

Segunda edición en la región

Esta feria representa la segunda actividad de este tipo que se gestiona de manera interinstitucional en el departamento. La primera edición fue en el municipio de Salcajá, y debido a la relevancia del proyecto, se trasladó en esta ocasión a la cabecera departamental, teniendo como sede el emblemático Cideq.

Rodas concluyó señalando que, dependiendo del éxito y los resultados obtenidos durante este día, se evaluará la coordinación de futuras acciones y más espacios de orientación en beneficio de la juventud altense.