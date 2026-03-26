FECI solicita captura de exministra Amelia Flores y cúpula de Salud por caso de vacunas Sputnik

Mar 26, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Salud |

Por Fernando Castellanos |

Este jueves el fiscal, Rafael Curruchiche, anunció órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios del gobierno anterior (liderados por Alejandro Giammattei) por irregularidades en el contrato con «Human Vaccine». Además, aclaró la situación legal del expresidente Giammattei y su hombre de confianza, Miguel Martínez.

En una conferencia de prensa que sacudió el panorama judicial, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) reveló avances significativos en la investigación sobre la compra de las vacunas rusas contra el COVID-19 Sputnik V.

El MP confirmó, que el 25 de marzo reciente, se solicitaron órdenes de captura contra figuras clave del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) que gestionaron el acuerdo suscrito, en marzo de 2021.

El titular de la FECI, Curruchiche, rechazó los señalamientos de algunos sectores que califican la investigación como selectiva, tildando de «perversas» las críticas de medios y diputados que, según él, buscan réditos políticos de cara a las próximas elecciones.

Exfuncionarios con orden de captura

La Fiscalía ha solicitado la detención de cuatro exautoridades por diversos delitos relacionados con la gestión administrativa y financiera del contrato de suministro:

➡️ María Amelia Flores González (Exministra de Salud): Falsedad ideológica, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación.

➡️ Nancy Ingrid Pezzarossi (Exviceministra de Salud): Abuso de autoridad.

➡️ Rommel Noguera Ávila (Exjefe Financiero del MSPAS): Abuso de autoridad y peculado por sustracción.

➡️ Erick Belding Delgado (Exjefe Administrativo del MSPAS): Abuso de autoridad.

A pesar de la solicitud de allanamientos para hacer efectivas estas capturas, Curruchiche informó que las diligencias no fueron autorizadas por el juez contralor del caso, lo que detiene momentáneamente las aprehensiones físicas.

El factor Alejandro Giammattei y Miguel Martínez

Uno de los puntos más esperados de la conferencia fue la postura de la fiscalía respecto al expresidente, Alejandro Giammattei, y su exasesor, Miguel Martínez:

➡️ Giammattei: El fiscal explicó que existe un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que rechazó in limine un antejuicio previo en 2023.

Curruchiche indicó que, por técnica jurídica, esperarán a que el exmandatario termine su período en el Parlacen para que pierda la inmunidad y así iniciar las diligencias sin el obstáculo del antejuicio.

➡️ Miguel Martínez: La FECI confirmó que ha solicitado asistencia judicial al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América para recabar pruebas en su contra. «Esperaríamos que EE. UU. nos remita las pruebas… todo esto lleva un proceso», subrayó el fiscal.

Cooperación Internacional

Curruchiche enfatizó que se ha requerido apoyo tanto de Estados Unidos de América como de Rusia para fortalecer los indicios dentro de la carpeta judicial. La investigación se centra en el acuerdo de suministro entre el Estado de Guatemala y la compañía «Human Vaccine», bajo el cual se pagaron millonarias sumas por dosis que sufrieron retrasos considerables en su entrega.