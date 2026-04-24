Fátima Tezó Sum es la primera en obtener el título de Ingeniería en Ciencias y Sistemas en el Cunoc

Abr 24, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

La presencia del género femenino en la Facultad de Ingeniería en general ha sido bastante limitada y para la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas, aún más.

🔴 PRIMERA EN GRADUARSE EN CARRERA DEL CUNOC | Fátima Odra Daniela Tezo Sum comenta su sentir al ser la primera graduada de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas en el Centro Universitario de Occidente (Cunoc), zona 1 de #Quetzaltenango.



Vía Fredy López pic.twitter.com/0jpOEoZvCq — Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 24, 2026

La conclusión del ciclo de estudios de una estudiante en esta carrera es una gran satisfacción para los representantes de la Facultad de Ingeniería del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de Quetzaltenango.

La carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas cuenta con 19 estudiantes graduados, de los cuales solo Fátima Tezó es la única mujer en obtener el título.

Población estudiantil

La carrera tiene alrededor de 800 estudiantes (solo el 2 por ciento es del género femenino) y es la que cuenta con más estudiantes inscritos de las 5 carreras de Ingeniería (52 por ciento de estudiantes de nuevo ingreso).

Tezó indica que se decidió por esta carrera, porque quería seguir una que involucrara matemáticas e ingeniería era la mejor opción. Está carrera estaba en sus inicios cuando Fátima entra a la universidad, en el 2018.

El tema de su proyecto de graduación, fue la implementación de un software para un framework sobre microservicios en Java y Spring.