Familiares organizan plantón en Quetzaltenango por muerte de bebé

Mar 6, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

Este viernes, familiares de Steicy Ovalle desarrollan un plantón afuera del Centro Regional de Justicia, zona 6 de Quetzaltenango, por el seguimiento de la audiencia por la muerte del bebé, André Ovalle, de 5 meses.

🔴 #Actualización | Familiares de Steicy Ovalle desarrollan un plantón afuera del Centro Regional de Justicia, zona 6 de #Quetzaltenango, donde se realizó la audiencia de seguimiento del fallecimiento del bebé, André Ovalle, de 5 meses.



Vía Moisés Cottom#Stereo100Noticias pic.twitter.com/W3Ii2wASBz — Stereo100Noticias (@stereo100xela) March 6, 2026

Los amigos y familiares de Steicy piden apoyo de la población y justicia, porque hoy se suspendió la audiencia.

Llaman a las autoridades ligar a proceso a María Celeste Gramajo por el fallecimiento del bebé (delitos de homicidio culposo y lesiones graves).

Refieren que desde el 24 de diciembre reciente, cuando el bebé iba con su mamá y fue arrollado por Gramajo no han podido sanar psicológicamente.