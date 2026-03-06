Familiares organizan plantón en Quetzaltenango por muerte de bebé

Por Moisés Cottom |

Este viernes, familiares de Steicy Ovalle desarrollan un plantón afuera del Centro Regional de Justicia, zona 6 de Quetzaltenango, por el seguimiento de la audiencia por la muerte del bebé, André Ovalle, de 5 meses.

Los amigos y familiares de Steicy piden apoyo de la población y justicia, porque hoy se suspendió la audiencia.

Llaman a las autoridades ligar a proceso a María Celeste Gramajo por el fallecimiento del bebé (delitos de homicidio culposo y lesiones graves).

Suspenden audiencia contra señalada de muerte de bebé en Salcajá

Refieren que desde el 24 de diciembre reciente, cuando el bebé iba con su mamá y fue arrollado por Gramajo no han podido sanar psicológicamente.

