Falta de quórum frena en el Congreso discusión de ley por alza de combustibles

Mar 24, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

La falta de quórum volvió a paralizar este martes 24 de marzo la sesión del Congreso de la República de Guatemala, donde se esperaba avanzar en la aprobación de una ley de urgencia nacional para mitigar el incremento en los precios de los combustibles.

Previo a la plenaria, funcionarios del Ejecutivo sostuvieron una reunión con la Instancia de Jefes de Bloque, con el objetivo de alcanzar consensos que permitieran impulsar la normativa y responder a la preocupación ciudadana por el alza en los costos.

Sin embargo, tras la primera lectura de una iniciativa relacionada con el lavado de dinero, la sesión fue suspendida de forma repentina por falta de quórum, lo que impidió continuar con la agenda legislativa.

Esta situación dejó sin discusión el tema de los combustibles, generando incertidumbre sobre cuándo se retomará el debate de una medida considerada urgente por su impacto en la economía de la población guatemalteca.