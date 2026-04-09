Fallecido en zona 8 de Xela no fue identificado durante diligencias del MP

Abr 8, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Con información de Martin Calderón.

El Ministerio Público finalizó las diligencias de levantamiento del cadáver de un hombre localizado en el Periférico, zona 8 de Quetzaltenango, específicamente en el sector de la Diagonal 3. La víctima, de aproximadamente 50 años, no fue identificada en el lugar. Camino a los encuentros.

Según el informe preliminar, el hombre vestía pantalón de lona azul, playera gris, tenis negros y pants azul. El fiscal del MP indicó que ninguna persona se presentó para reconocer el cuerpo durante el proceso, por lo que permanece como no identificado.

Las autoridades señalaron que no se encontraron indicios en la escena, lo que dificulta establecer de inmediato las circunstancias del fallecimiento. Además, por el estado en que fue localizado —en el interior de un local improvisado de metal— se presume que el hombre llevaba alrededor de ocho días de fallecido.

El área permaneció acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil mientras se desarrollaban las diligencias, generando afectación parcial en el tránsito del sector.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), entidad que será la encargada de determinar la causa de la muerte.