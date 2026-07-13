Fallece Sam Neill a los 78 años. El actor neozelandés, inolvidable como el Dr. Alan Grant en Jurassic Park, murió este lunes en Sídney.

Por la redacción |

Sídney, Australia. El mundo del cine despide a Sam Neill. El actor neozelandés falleció este lunes 13 de julio de 2026 a los 78 años en Sídney, según informó su familia en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del intérprete.

Con “inmensa tristeza”, su familia compartió la noticia y detalló que la pérdida fue “repentina e inesperada”. Sin embargo, destacaron que murió “libre de cáncer” y que su fallecimiento no estuvo relacionado con la enfermedad que enfrentó en los últimos años.

Neill había anunciado en abril de 2026 que estaba curado tras someterse a un tratamiento contra un linfoma de células T angioinmunoblástico en estadio III, un tipo raro y agresivo de cáncer de sangre. En el comunicado, la familia agradeció al personal del St Vincent’s Private Hospital por la atención brindada durante su enfermedad.

“Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que ha caracterizado toda su vida”, señala el texto. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, también lamentó su muerte en redes sociales: “Irónico y sobrio, reflexivo y lacónico, Sam afrontó la enfermedad con la misma dignidad, sentido del humor y convicción que dieron fuerza a cada una de sus interpretaciones”.

Una carrera de cinco décadas

Nacido en Irlanda del Norte de madre británica y padre neozelandés, Neill debutó en el cine con Sleeping Dogs en 1977. A lo largo de más de 50 años participó en más de 150 producciones.

Alcanzó la fama mundial al interpretar al paleontólogo Dr. Alan Grant en Jurassic Park de Steven Spielberg en 1993. Su filmografía incluye títulos como La caza del Octubre Rojo (1990), The Piano (1993), En la boca del miedo (1994) y Horizonte final (1997). En televisión destacó en series como Peaky Blinders y Merlin.

Fue nominado a tres Globos de Oro y a dos premios Emmy a lo largo de su carrera. En 2023, con motivo del 30 aniversario de Jurassic Park, dijo a CNN: “Ha sido una vida muy feliz y sorprendente. Nunca esperé tener una carrera en el cine”.