Fallece mujer que fue atacada por su esposo en San Sebastián, Retalhuleu

May 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Este jueves se confirmó el sensible fallecimiento de Juana Mejía Escobar, de 33 años, quien no logró sobrevivir a las graves heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

La víctima permanecía bajo cuidados intensivos en el Hospital Nacional de Retalhuleu desde el pasado martes, tras ser blanco de un ataque violento en su entorno familiar.

El incidente que originó esta tragedia ocurrió en el interior de una vivienda en el cantón Samalá I, jurisdicción de San Sebastián.

Según los reportes de las autoridades, una discusión familiar derivó en el uso de un arma de fuego, dejando a Mejía Escobar con lesiones críticas que finalmente le segaron la vida.

Desde el día del percance, las fuerzas de seguridad reportaron la captura de Axel Rodríguez, esposo de la víctima y principal sospechoso de haber efectuado los disparos.

Durante el operativo de detención, la Policía Nacional Civil informó sobre la incautación del arma que presuntamente fue utilizada en el hecho, la cual ya forma parte de la evidencia del Ministerio Público.

Con el deceso de la víctima, se espera que el ente investigador modifique los cargos contra el detenido, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y deducir las responsabilidades legales correspondientes en este caso que ha conmocionado a la comunidad de San Sebastián.