Autoridades reportan localización de moneda presuntamente irregular

May 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – En una intervención coordinada por investigadores de la división DIPANDA, tres personas fueron capturadas en la 14 avenida y 4ta calle de la zona 4, en el barrio Monterrey.

Los detenidos fueron identificados como Rodolfo Adrian Estrada García, de 42 años; Indres Carmelina Agustín Mateo, de 39; y Yoselyn Cristina Rodríguez Gramajo, de 37 años.

La operatividad policial se derivó del seguimiento a una denuncia ciudadana, la cual alertaba que estas personas se encontraban realizando compras en comercios locales utilizando, presuntamente, billetes falsificados.

Al notar la presencia de las autoridades, los sospechosos intentaron huir a bordo de un automóvil color rojo con placas P102DPW.

Sin embargo, los agentes lograron interceptarlos metros adelante. Tras realizar un registro superficial, se les halló una suma total de Q3,240.00 en billetes de diferentes denominaciones, los cuales carecían de las medidas de seguridad legales.

Además del efectivo, el personal del Ministerio Público procedió al secuestro y embalaje de cuatro teléfonos celulares encontrados en poder de los sindicados.

Estos dispositivos serán sometidos a análisis para fortalecer los procesos de investigación y determinar si existen más personas involucradas en esta red de distribución de moneda falsa en el departamento.