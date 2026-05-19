Capacitan para fortalecer la vigilancia epidemiológica y abordaje de brotes

May 19, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este martes, con el objetivo de descentralizar la formación técnica y optimizar la respuesta ante emergencias sanitarias, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala inauguró en Quetzaltenango el primer módulo de la novena cohorte del taller de capacitación epidemiológica dirigida a personal de la región occidental del país.

La actividad está a cargo del Departamento de Desarrollo Epidemiológico de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgos.

Según explicó la médica, Vilma Villatoro, epidemióloga de dicha institución, este esfuerzo busca robustecer de manera directa los conocimientos y la vigilancia de la salud en el ámbito local.

Cobertura regional y enfoque práctico

En esta oportunidad, el programa formativo reúne a 17 profesionales. Entre los participantes se encuentran cinco representantes de las Direcciones Regionales de Integración en Salud (DRIS) de Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango, además de un médico veterinario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) proveniente de Baja Verapaz.

Esta es la segunda ocasión en que este programa nacional se traslada estratégicamente hacia la región de Occidente. La metodología implementada se basa en el principio de «aprender haciendo», garantizando que los asistentes apliquen los conocimientos de forma inmediata en sus respectivos distritos.

Cronograma del proceso formativo

El proceso de capacitación se dividirá en tres módulos clave distribuidos a lo largo del año:

➡️ Primer módulo: Se desarrolla actualmente durante la presente semana, abarcando del 18 al 22 de mayo.

➡️ Segundo módulo: Está programado para llevarse a cabo en el mes de julio.

➡️ Tercer y último módulo: Se complementará del 2 al 4 de septiembre, concluyendo formalmente el ciclo de la cohorte.

Con el desarrollo de estas competencias, las autoridades de salud pública apuntan a consolidar un sistema local de vigilancia más ágil, capaz de detectar de forma temprana y abordar con mayor eficacia cualquier brote o amenaza epidemiológica que ponga en riesgo a la población.

El MSPAS recibe apoyo técnico y financiero de Comisca, Sica y CDC de Atlanta para fortalecer las capacidades técnicas epidemiologicas a nivel local.