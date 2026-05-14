Expulsan de Guatemala a mujer buscada por asesinato en Honduras

May 14, 2026 | Actualidad , Internacionales , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizan a hondureña, quien es requerida por las autoridades de su país por el delito de asesinato. Su detención fue durante un operativo en el kilómetro 16.5, aldea Don Justo, Santa Catarina Pinula, Guatemala.

La detenida fue identificada como Mónica Lucía Hernández Castillo y/o Yosary Yasmin Valle Aguilar.

«Al momento de su identificación presentó un DPI guatemalteco; sin embargo, tras realizar las verificaciones correspondientes a través de Interpol, se determinó que posee certificado de nacimiento hondureño con el nombre de Yosary Yasmin Valle Aguilar», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Las autoridades de Honduras confirmaron que la mujer tiene una orden de aprehensión vigente por el delito de asesinato, por ello, fue expulsada de Guatemala y entregada a la Policía Nacional de Honduras para los procedimientos legales.

Información y fotografías PNC