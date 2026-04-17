Expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, presenta su libro sobre la CICIG y denuncia pérdida de soberanía

Abr 17, 2026 | Actualidad , Nacionales , Política , Portada |

Por Fernando Castellanos |

El expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, presentó oficialmente su obra testimonial titulada «En Defensa de la Soberanía: CICIG, el invitado que quería quedarse con la casa».

En un evento, el jueves 16 de abril, el exmandatario detalló que el libro, de 331 páginas, es una reflexión crítica sobre cómo el país se convirtió en un «Estado supervisado» durante la vigencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Una reflexión histórica y testimonial

Morales explicó que la redacción fue netamente suya y abarca un análisis histórico, desde 1931 hasta 2019. El libro cuenta con un prólogo escrito por el expresidente colombiano, Andrés Pastrana, y utiliza un enfoque hemerográfico y bibliográfico para sustentar su postura sobre la injerencia extranjera.

Durante su intervención, el exmandatario utilizó una referencia bíblica de Proverbios 17:19 al afirmar que «el que abre demasiado la puerta busca su ruina», refiriéndose a la apertura que el Estado de Guatemala dio en su momento al organismo internacional.

Críticas al sistema de justicia y a Iván Velásquez

La obra profundiza en el papel que desempeñó el comisionado Iván Velásquez y la relación de la CICIG con actores del sistema de justicia guatemalteco. Según Morales, existió una coordinación directa con el Ministerio Público (MP), bajo la dirección de Thelma Aldana, además de jueces y fiscales, lo que a su criterio derivó en una «politización de la justicia» y en una ampliación del mandato original de la comisión.

El cierre de un ciclo político

El libro recoge los momentos de mayor tensión entre el Organismo Ejecutivo y la comisión, enfrentamiento que culminó en 2019 con la decisión del gobierno de Morales de no renovar el mandato de la CICIG. Con esta publicación, el exmandatario busca dejar un registro de su interpretación sobre el funcionamiento del ente internacional y su impacto en la dinámica institucional de la nación.