Investigadores de la PNC recapturan a presunto integrante de banda dedicada al robo de vehículos de alta gama

Jun 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – Un presunto integrante de una organización criminal de alta peligrosidad fue capturado por las fuerzas de seguridad del país en un operativo de seguimiento táctico.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, DEIC, de la Policía Nacional Civil, hicieron efectiva la captura de un hombre identificado preliminarmente de manera oficial como Abdy N, de 37 años de edad, durante una diligencia realizada en el sector de Condado Naranjo, ubicado en la zona 4 del municipio de Mixco.

La detención de este individuo responde al cumplimiento estricto de un total de seis órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

Dichas órdenes judiciales fueron emitidas de forma sucesiva por los juzgados competentes del municipio de Mixco, abarcando una serie de hechos delictivos denunciados en los meses de octubre y noviembre del año 2025, así como en enero, febrero y abril del presente año 2026.

Los delitos por los cuales es requerido ante la justicia guatemalteca contemplan los cargos de hurto agravado, apropiación y retención indebida, además de estafa propia.

El historial delictivo del capturado revela que ya había sido interceptado por las fuerzas de seguridad con anterioridad.

El pasado 15 de junio del año 2023, las autoridades estatales lo descubrieron y detuvieron de forma infraganti en el interior de un taller mecánico clandestino que operaba en la colonia Alvarado, en la zona 2 de Mixco.

En ese recinto, el sindicado participaba supuestamente en labores para desmantelar camionetas agrícolas robadas, a las cuales posteriormente les alteraban los sistemas de identificación colocándoles placas y registros de chasis pertenecientes a otros automotores con reportes limpios.

De acuerdo con las hipótesis formuladas por el Ministerio de Gobernación, el ahora detenido forma parte activa de una estructura criminal dedicada al robo a gran escala de vehículos de alta gama, los cuales comercializaban posteriormente en el mercado informal mediante la falsificación de los datos de identificación física y legal.

Las investigaciones correspondientes continúan abiertas por parte del personal especializado con el propósito de dar con el paradero del resto de los integrantes de esta red de delincuencia organizada.