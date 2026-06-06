Sistema de baja presión amenaza con convertirse en depresión tropical y activar un temporal el lunes

Jun 6, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos |

Un sistema de baja presión ubicado en el Océano Pacífico ha consolidado su estructura de forma acelerada en las últimas horas, alcanzando un 70% de probabilidad de evolucionar a depresión tropical en los próximos dos días. Los modelos meteorológicos anticipan que la rápida organización de este fenómeno activará un temporal de lluvias intensas a partir de este lunes.

Alerta por fuertes acumulados de lluvia

La velocidad con la que el sistema está ganando fuerza ha encendido las alertas en la región centroamericana, ya que sus bandas nubosas comenzarán a inyectar humedad de forma masiva a inicios de la semana laboral.

Las áreas donde se prevé el mayor impacto del temporal son:

Sur y Centro de Guatemala: Regiones de la costa, bocacosta y la meseta central registrarán lluvias constantes y copiosas, incrementando el riesgo de saturación de los suelos.

El Salvador: El territorio salvadoreño se encuentra en la ruta directa de la humedad del sistema, previéndose condiciones de temporal generalizado.

Riesgos asociados: Se advierte a la población y a los comités de emergencia mantener estricta vigilancia ante la posibilidad de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslaves en zonas vulnerables.

Los servicios meteorológicos de la región mantienen el monitoreo en tiempo real sobre la trayectoria del sistema, debido a que su cercanía con las costas continentales acorta los tiempos de respuesta para la emisión de alertas institucionales. Fuente Clima de Guatemala.