Fortalecen Sistemas de Alerta Temprana en Municipios de Retalhuleu

Jun 6, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Mario Tumín |

En un hotel de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, el INSIVUMEH impartió una capacitación sobre el funcionamiento y divulgación de los Sistemas de Alerta Temprana -SAT-.

Participaron representantes de las COMRED de Santa Cruz Muluá, San Martín Zapotitlán, San Andrés Villa Seca, San Felipe y San Sebastián. El objetivo fue fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y fenómenos naturales.

Se abordó el monitoreo en las riberas del río Samalá, donde varios sectores de la parte baja suelen desbordarse en invierno y poner en riesgo a cientos de familias. También se revisaron protocolos ante erupciones de los volcanes Santa María y Santiaguito, sismos y otros desastres naturales.

Las autoridades señalaron que estas capacitaciones son clave para mejorar la preparación de las comunidades y lograr una respuesta más rápida y efectiva.