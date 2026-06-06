Juez anula orden de captura y deja en libertad a vicecónsul señalada por la muerte de su esposo

Con información de Rubén Jocol |

La vicecónsul de Guatemala en Los Ángeles, Gladis Jeanette Castro García, recuperó su libertad luego de que el Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango dejara sin efecto la orden de captura en su contra.

El juez titular decidió inhibirse del caso y anuló la orden de aprehensión girada a inicios de 2026.

El proceso está relacionado con la muerte de Mohammad Hashem Suleiman, ciudadano jordano y esposo de Castro García. El hecho ocurrió en 2017 en Malacatán, San Marcos, y en un inicio fue reportado como accidente doméstico. Investigaciones posteriores llevaron al Ministerio Público a abrir un proceso penal para esclarecer lo ocurrido.