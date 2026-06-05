Última hora: Contabilizan 72 paquetes de presunta cocaína en camión abandonado en Retalhuleu

Jun 5, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Por Redacción Stereo 100

RETALHULEU – Las fuerzas de seguridad han confirmado un importante hallazgo de sustancias ilícitas en la Lotificación Flamencos, zona 4 de Retalhuleu.

En una actualización de última hora, agentes antinarcóticos de la SGAIA de la Policía Nacional Civil (PNC) reportan el descubrimiento preliminar de 72 paquetes rectangulares ocultos en un doble fondo de la palangana de un camión.

En este momento de la noche, personal policial, con el apoyo indispensable del agente canino K-9 “Héctor”, continúa inspeccionando minuciosamente el vehículo de carga pesada con placas C-575CFB.

Los agentes especializados ya proceden a efectuar las pruebas de campo correspondientes para determinar con exactitud científica el tipo de sustancia, aunque las primeras pesquisas apuntan a que se trata de cocaína.

El camión fue localizado en un sector de la Finca Flamenco entre extensos cañaverales. De acuerdo con el relato de los vecinos del sector, el automotor habría sido abandonado durante la madrugada de este viernes, aprovechando la oscuridad y la tranquilidad de la zona mientras la mayoría de los residentes descansaba.

Algunos habitantes manifestaron su sorpresa ante este despliegue policial, señalando que es la primera vez que se registra una situación de esta naturaleza en la lotificación.

Además, comentaron haber escuchado el movimiento de varios vehículos sospechosos durante la noche, sin imaginar el cargamento que se transportaba.

En el lugar de la escena también se encuentran fiscales del Ministerio Público (MP), quienes coordinan la diligencia de inspección junto a los investigadores.

Debido a que el procedimiento sigue en desarrollo, las autoridades indicaron que será al finalizar la jornada cuando se brinde el informe oficial con el peso exacto y el avalúo del decomiso.

Las investigaciones continúan abiertas para establecer la procedencia del camión y dar con los responsables de este cargamento.

Nota en desarrollo. Se ampliará la información.