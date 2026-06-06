Autoridades confirman hallazgo de 72 paquetes de cocaína en camión abandonado en Retalhuleu

Jun 6, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Mario Tumín |

A las 11:30 p.m. del viernes concluyó la diligencia de la PNC, SGAIA, DEIC y el Ministerio Público por el hallazgo de presunta droga en un doble fondo de la palangana de un camión abandonado entre cañaverales, cerca de la Lotificación Flamencos, zona 4 de Retalhuleu.

Durante la inspección se contabilizaron 72 paquetes ocultos en un compartimiento especial del vehículo. El operativo inició en la madrugada y se extendió varias horas por el trabajo de extracción, verificación y conteo.

Las pruebas de campo dieron resultado presuntivo positivo para cocaína. El caso sigue bajo investigación para establecer la procedencia de la droga y dar con los responsables. Las autoridades no descartan más personas vinculadas.