Exposición “Secuenciales Gatos” invita a amantes del arte y los felinos en Quetzaltenango.

May 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Osmar Toc |

El artista Roberto de León presenta este fin de semana la exposición titulada “Secuenciales Gatos”, la cual se desarrolla en el frontispicio de la Municipalidad de Quetzaltenango, como parte del proyecto Caminando Arte de Bésica Galería.

La muestra reúne más de 20 piezas, entre ellas lino grabados de su autoría y obras realizadas en años anteriores, todas inspiradas en la temática de los gatos. Según el artista, la exposición está especialmente dedicada a los amantes de estos animales y busca generar un espacio de conexión entre el arte y el cariño por los felinos.

Además de apreciar las obras, los visitantes pueden participar en una dinámica especial: quienes asistan y presenten una fotografía de su gato entrarán automáticamente a un sorteo para ganar una de las piezas exhibidas. Para participar, deben enviar la imagen junto con el nombre del propietario al número de WhatsApp 5615-6589 durante el fin de semana.

Roberto de León extendió la invitación a la población quetzalteca para que asista, disfrute de la exposición y comparta su pasión por el arte y los gatos.