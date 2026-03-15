Exjugador de Xelajú pilotaba avioneta que se accidentó en San Marcos

Mar 14, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Una avioneta que se dirigía hacia la Ciudad de Guatemala se accidentó este sábado en una zona montañosa del cantón Barrios, aldea Villa Hermosa, en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, dejando tres personas fallecidas y un sobreviviente en estado delicado.

El piloto de la aeronave fue identificado como Daniel Darío Doherr Pérez, exjugador del Club Xelajú Mario Camposeco y también del equipo de la Universidad de San Carlos (USAC).

Doherr, quien se desempeñaba como delantero y firmó con el conjunto altense el 12 de diciembre de 2016, sobrevivió al accidente, aunque permanece en estado delicado tras ser trasladado a un centro asistencial.

Entre las víctimas mortales se confirmó al médico ginecólogo José Carlos Fuentes Orozco, originario de la aldea Champollap, en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, así como a una mujer y un menor de edad, según reportes preliminares de cuerpos de socorro.

La aeronave, identificada con las siglas TG-SCO, cayó en un área de difícil acceso, por lo que elementos de Bomberos Municipales Departamentales y otras autoridades se movilizaron al lugar para atender la emergencia. Los cuerpos de las víctimas permanecen en el sitio mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que las causas del accidente aéreo aún se encuentran bajo investigación, mientras continúan los trabajos en el área para recabar información sobre lo ocurrido.