Exagente de la PNC muere tras caída de motocicleta en Retalhuleu

Mar 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

Un hombre falleció luego de sufrir una caída de motocicleta en la lotificación Barillas, zona 4 de Retalhuleu, según informaron cuerpos de socorro que atendieron la emergencia.

La víctima fue identificada como Ernesto Rodas Alvarado, de 37 años, quien fue exagente de la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con los reportes preliminares, el percance ocurrió cuando el hombre cayó de la motocicleta por causas que aún no han sido establecidas.

Al lugar acudieron socorristas, quienes evaluaron a la víctima; sin embargo, al momento de brindarle asistencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades correspondientes realizaron las diligencias en el área para documentar el hecho y determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente.