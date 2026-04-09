Evalúan tres posibles sitios para relleno sanitario en Olintepeque

Abr 9, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

Autoridades realizaron la inspección de tres posibles terrenos en el municipio de Olintepeque, como parte del proceso para determinar su viabilidad en la construcción de un relleno sanitario que permita mejorar el manejo de los desechos sólidos.

Durante la jornada participaron integrantes del Concejo Municipal, personal del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y representantes del sector salud, quienes evaluaron si los espacios cumplen con los requisitos ambientales y sanitarios establecidos.

Los sitios inspeccionados se ubican en Justo Rufino Barrios, el bosque Chuwantana camino a Chajaval y el sector Villa Luz, camino a La Cumbre.

Según explicó Leonel Estrada, técnico del MARN, tras las verificaciones se elaborará un informe técnico que permitirá emitir un dictamen a favor o en contra de cada terreno, el cual será clave para la planificación del proyecto.

Este proceso forma parte de las acciones para fortalecer la gestión adecuada de residuos sólidos, un tema prioritario en los municipios del país debido a los impactos ambientales y de salud que genera la disposición inadecuada de la basura.