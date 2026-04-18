Estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez realizan jornada solidaria en asilo

Abr 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por: Osmar Toc.

Estudiantes del primer semestre de Administración de Empresas de la Universidad Mariano Gálvez realizaron una jornada de proyección social en el Asilo Santa Luisa de Marillac, con el objetivo de brindar acompañamiento y apoyo a adultas mayores.

La actividad fue impulsada desde el curso de Desarrollo Humano y reunió a 55 estudiantes de la sección B, quienes compartieron momentos de convivencia, juegos y recreación con las residentes. Además, entregaron víveres y artículos de primera necesidad para contribuir con el funcionamiento del centro.

Marlin Vicente, encargada de la Comisión de Relaciones Públicas, destacó que estas acciones buscan fomentar la empatía y el compromiso social en los jóvenes, resaltando la importancia del cuidado emocional en las personas mayores.

Por su parte, Wendy de León Archila, presidenta de la clase, subrayó que esta iniciativa forma parte de la proyección social que la universidad promueve cada año, e hizo un llamado a otras instituciones a sumarse al apoyo de este tipo de espacios.

Los organizadores coincidieron en que la jornada permitió no solo apoyar al asilo, sino también fortalecer los valores de solidaridad y responsabilidad social entre los estudiantes.