Este viernes desarrollan el foro debate «Retos y desafíos en avance de Derechos Humanos»

Mar 13, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Este viernes desarrollan en Quetzaltenango el foro debate «Retos y desafíos en el avance por los Derechos Humanos de las mujeres en el territorio de Abya Yala».

La actividad fue en conmemoración del Día Internacional de la Mujer —8 de marzo—.

Las organizaciones que promovieron el foro son:

➡️ Red de Mujeres Ixoquib’ Noj

➡️ Red Departamental de Organizaciones de Mujeres Xel-ju

➡️ SERJUS

➡️ Comisión Municipal de la

Mujer Quetzaltenango

Las expositoras fueron Ana Isabel, de ONU Mujeres, y la diputada del Congreso de la República de Guatemala, Sonia Gutiérrez.