Este martes 3 de marzo se observará eclipse total lunar en la madrugada

Mar 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Fernando Castellanos.

Durante la madrugada de este martes 3 de marzo se podrá observar un eclipse total lunar, fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural.

En un eclipse total, la Luna puede adquirir un tono rojizo, conocido popularmente como “Luna de sangre”, debido a la dispersión de la luz solar en la atmósfera terrestre.

Especialistas recomiendan buscar un lugar con poca contaminación lumínica, cielos despejados y una vista amplia hacia el horizonte para disfrutar mejor el evento. El uso de binoculares o telescopios puede mejorar la experiencia, aunque no es indispensable.

Entidades científicas y autoridades nacionales suelen compartir los horarios específicos de inicio, punto máximo y finalización del fenómeno para Guatemala, por lo que se recomienda informarse a través de canales oficiales.

Planificar con anticipación permitirá disfrutar de este espectáculo natural con seguridad y en las mejores condiciones posibles.