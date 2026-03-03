Espectacular “Luna de Sangre” se observó en Guatemala durante la madrugada

Mar 3, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.

Guatemaltecos madrugaron este 3 de marzo para presenciar el eclipse total lunar, un fenómeno astronómico que tiñó la Luna de un tono rojizo visible en distintos puntos del país. Ciudadanos compartieron imágenes del momento en que el satélite natural adoptó el característico color cobrizo, ofreciendo una postal inolvidable antes del amanecer.

De acuerdo con información de agencias espaciales y entidades científicas internacionales, un eclipse total lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre ella. Durante la fase total, la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre se dispersa y filtra los tonos azules, permitiendo que predominen los colores rojizos, fenómeno que popularmente se conoce como “Luna de Sangre”.

El punto máximo del evento se registró entre las 5:00 y 6:00 de la mañana, cuando la tonalidad rojiza fue más intensa.

A diferencia de los eclipses solares, este tipo de fenómeno puede observarse a simple vista sin protección especial.

Este eclipse forma parte del calendario astronómico de 2026 y es uno de los eventos más esperados por aficionados y observadores del cielo, ya que no se presenta con frecuencia en su fase total visible desde Centroamérica.