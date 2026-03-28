Escritor quetzalteco presenta tres obras que reflejan la vida, el arte y la cotidianidad

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Con información de Osmar Toc.

El escritor quetzalteco Edgar Morales presentó sus obras Club de los Suicidas, Circo del Gran Paysin y Un Buen Lugar, destacando su aporte a la literatura local con propuestas que abordan distintas dimensiones de la experiencia humana.

La obra Club de los Suicidas explora los vacíos existenciales del ser humano y las decisiones difíciles que marcan la vida, mientras que Circo del Gran Paysin narra la historia de un artista que encuentra en el circo el sentido de su existencia.

Por su parte, Un Buen Lugar reúne una serie de poemas que evocan momentos cotidianos y significativos, como compartir la mesa, observar la lluvia o disfrutar de la compañía de la persona amada.

El autor indicó que cada uno de los libros tomó aproximadamente cinco años de trabajo, especialmente en los procesos de revisión y edición, lo que refleja el cuidado y dedicación en cada publicación.

Las obras están disponibles a través de la editorial Pequeña Ostuncalco Editorial (POE), con precios que oscilan entre Q50 y Q75, facilitando el acceso a lectores interesados en la producción literaria local.