Peatón muere atropellado en el km 128 de la Interamericana, Sololá.

May 16, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Con información de Fredy De León |

Una persona murió la noche de este jueves tras ser atropellada en el kilómetro 128 de la carretera Interamericana, con dirección a occidente, en jurisdicción de Sololá.

Bomberos Voluntarios de la estación 98 de aldea Los Encuentros acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria. Al evaluar a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales por politraumatismo derivado del impacto.

Según información preliminar, el peatón fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada. Vestía tenis color corinto, calcetines grises, pantalón de lona azul marino, playera gris, sudadero verde limón y portaba una mochila negra.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron las investigaciones para dar con el responsable.