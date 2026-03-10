Equipo de PGN ayuda a un adulto mayor quien sufre caída

Mar 10, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Moisés Cottom |

Tras recibir una denuncia, el equipo de profesionales de la delegación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) en Quetzaltenango apoya a un adulto mayor, de 90 años, en situación de calle, quien no podía movilizarse por sus medios debido a una caída.

Con el apoyo de la Cruz Roja Guatemalteca, el adulto mayor fue trasladado e ingresado a un centro asistencial.

Una vez que sea dado de alta se harán las gestiones para que pueda ingresar a un hogar de abrigo donde reciba cuidado y atención. Esta medida se hará si él brinda su consentimiento, respetando en todo momento su decisión y dignidad.