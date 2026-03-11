Enviado a juicio por muerte de dos mujeres en Huehuetenango

Mar 11, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región |

Por Moisés Cottom |

La Agencia Fiscal de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio en la Región Occidente del Ministerio Público (MP), con sede en Quetzaltenango, informó que Salvador «A» fue enviado a juicio por violación y femicidio en contra de dos mujeres.

La audiencia de etapa intermedia fue en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Eulalia, Huehuetenango.

De acuerdo con la investigación, el 30 de junio de 2025, en un sembradío de milpa en la aldea Chitamil, San Pedro Soloma, Huehuetenango, las víctimas fueron encontradas sin vida.