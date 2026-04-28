Entrenamiento con maestros sobre metodología

Abr 28, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López |

Hoy se desarrolla un entrenamiento dirigido a maestros del área del occidente de Guatemala, el cual trata sobre una metodología que maneja la asociación World Visión, llamada Teens Ready —adolescentes listos—.

La metodología Teens Ready promueve complementar la educación a nivel básico para apoyar a los jóvenes en el proceso de transición de la adolescencia a la juventud.

La actividad se desarrolla en seguimiento a una iniciativa presentada a supervisores educativos en Quetzaltenango, quienes han mostrado interés sobre esta metodología, permitiendo trasladarla a los docentes.