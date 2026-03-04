Entregan uniformes y equipo a Policía Municipal (PM) de Quetzaltenango

Mar 4, 2026 | Actualidad , Política , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Municipalidad de Quetzaltenango entrega este miércoles uniformes y equipo a los agentes de la Policía Municipal (PM) como parte de las acciones para dignificar la labor que desempeñan.

En el acto protocolario simbólico, representantes de los 47 agentes quienes integran la institución, recibieron el equipo.

Las autoridades municipales informaron que cada elemento cuenta con uniforme completo y el equipo para el desempeño de sus funciones.

Entrega de indumentaria

La comuna informó que también dotaron de indumentaria a la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) y agentes de Abastos.

Dentro del equipo especial entregado a los agentes de PM se incluyen:

➡️ Cascos de protección

➡️ Rodilleras

➡️ Gas pimienta

➡️ Dispositivos eléctricos de defensa

➡️ Bastones

➡️ Grilletes

➡️ Navajas multiuso

➡️ Botas especiales

Según explicaron las autoridades municipales, este equipamiento permitirá a los elementos actuar con mayor seguridad y capacidad de respuesta en caso de conflictos o situaciones que requieran mantener el orden.