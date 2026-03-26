Entregan semillas a mujeres en Quetzaltenango

Mar 26, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

La Dirección Municipal de la Mujer (DMM) entrega semillas a grupos de mujeres de distintos sectores del municipio de Quetzaltenango, como parte de un proyecto enfocado en el fortalecimiento económico y alimentario.

Durante la actividad, la directora de la DMM, Irma Tuc, brindó detalles sobre esta iniciativa, destacando que busca apoyar a las beneficiarias en la producción de alimentos y promover su desarrollo dentro de sus comunidades.

Autoridades municipales resaltaron la importancia de este tipo de programas que impulsan la participación activa de las mujeres y contribuyen a mejorar sus condiciones de vida.