Capturan a mujer por extorsión en Pajapita

Abr 23, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Juana “N”, de 30 años, en la vía pública del caserío San Francisco, en el municipio de Pajapita, San Marcos.

De acuerdo con el informe policial, la detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente por el delito de extorsión, emitida por el Juzgado de Ejecución Penal de Quetzaltenango.

La capturada fue puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, quienes determinarán su situación legal.