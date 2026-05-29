Entregan en Quetzaltenango «Copia Facsímil del Popol Vuh»

May 29, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este viernes, en el Salón de Honor de la Municipalidad de Quetzaltenango, desarrollan acto para la entrega oficial de la «Copia Facsímil del Popol Vuh».

En la actividad participan autoridades del Concejo Municipal de Quetzaltenango, del Comité Nacional e Internacional y el Centro de Estudios Mayas «Adrián Inés Chávez» (TIMACH).

El facsímil del Popol Vuh es una versión de Fray Francisco Ximénez y fue entregada a la Biblioteca Municipal Alberto Velásquez.