Entrega facsímil del Pop Wuj a Biblioteca Municipal de Quetzaltenango

May 22, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este viernes, el Comité Nacional e Internacional, el Centro de Estudios Mayas Adrián Inés Chávez (TIMACH) y el Centro Cultural Casa No’j desarrollan conferencia de prensa para entrega de documento.

Las citadas organizaciones entregaron a la Biblioteca Municipal de Quetzaltenango y de San Marcos el facsímil del Pop Wuj (o Popol Vuh) transcrito y traducido por el fraile dominico, Francisco Ximénez.

La entrega fue a través del Concejo Municipal y Bibliotecas Nacionales de la ciudad de Guatemala.