Entrega facsímil del Pop Wuj a Biblioteca Municipal de Quetzaltenango

Por Osmar Toc |
Este viernes, el Comité Nacional e Internacional, el Centro de Estudios Mayas Adrián Inés Chávez (TIMACH) y el Centro Cultural Casa No’j desarrollan conferencia de prensa para entrega de documento.
Las citadas organizaciones entregaron a la Biblioteca Municipal de Quetzaltenango y de San Marcos el facsímil del Pop Wuj (o Popol Vuh) transcrito y traducido por el fraile dominico, Francisco Ximénez.
La entrega fue a través del Concejo Municipal y Bibliotecas Nacionales de la ciudad de Guatemala.
- Facsímil: Definición de la Real Academia Española (RAE): Perfecta imitación o reproducción de una firma, de un escrito, de un dibujo, de un impreso, etc.