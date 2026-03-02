Entre música regional y despliegue de seguridad despiden a «Mencho»

Mar 2, 2026 | Actualidad , Internacionales , Portada , Sucesos |

Por Herberth Tax |

Entre música regional y un fuerte despliegue de seguridad, así fue la llegada de la carroza fúnebre con el cuerpo de alias «Mencho» al cementerio en México.

Este mediodía, la carroza con el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como alias «Mencho», arribó al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, México, donde fue recibida por una banda de música regional.

Los restos fueron trasladados en una carroza blanca, seguida por otro vehículo con arreglos florales y una camioneta gris. Agencias internacionales como AFP difundieron imágenes del ataúd, una caja de color oro que era escoltada por varias personas durante el recorrido.

Según información de EFE, medios locales reportaron que el cuerpo llegó alrededor de las 9 horas, a la funeraria La Paz, bajo un fuerte operativo con camionetas civiles y militares que resguardaban el traslado.

La carroza finalmente llegó al Recinto de la Paz, un cementerio ubicado al poniente de Zapopan, a unos 23 kilómetros del lugar donde se realizó el velorio.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal, estatal o municipal ha confirmado oficialmente la presencia de los restos, lo que ha generado tensión y temor entre la población debido a la movilización de elementos militares en la zona.

Vía AFP